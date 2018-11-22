غدا.. انطلاق معرض اللقاء الثاني للتصوير الفوتوغرافي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصراوي:

تنطلق فعاليات معرض اللقاء الثاني للتصوير الفوتوغرافي، في تمام السادسة مساء غدا الجمع، بساقية الصاوي، بالزمالك.

ويقام المعرض بقاعة الكلمة داخل ساقية الصاوي خلال الفترة من 23 نوفمبر ولمدة أسبوع تحت اسم "مشاعر".

ويشارك بالمعرض الذي يمثل الدورة الثانية للفاعلية، 53 مصوراً فوتوغرافياً بأعمال تبرز الانطباعات والأحاسيس المتنوعة في الحياة.