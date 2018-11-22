بالصور.. غلق وتشميع 3 محلات لتجهيز البضائع للتهريب في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

شن حي الزهور بمحافظة بورسعيد، حملة صباح اليوم الخميس، لغلق وتشميع محفات تجهيز البضائع الأجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية للتهريب.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 3 محلات بمنطقة شباب أكتوبر وشباب المدينة، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة ضد أصحابها، بناء على تكليفات المحافظ اللواء عادل الغضبان، للقضاء على منابع التهريب بالمحافظة.

وشارك في الحملة العميد نعمان علي، رئيس الحي، والقيادات التنفيذية وإدارات: (الإدارة الهندسية، الإشغالات، رخص، تحسين البيئة).