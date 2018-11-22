ضبط 3275 عبوة أدوية بيطرية مجهولة المصدر في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

شنت مديرية الطب البيطري بالشرقية، بإشراف الدكتور أشرف توفيق، وكيل وزارة الصحة للطب البيطري بالشرقية، بالاشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات المائية، حملة تفتيشية مكبرة على العيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية بمركز ومدينة أولاد صقر.

وأسفرت الحملة عن تحرير 3 محاضر مخالفة لمراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية، حيث تم ضبط 3275 عبوة لـ 49 صنف دواء بيطري؛ منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ومحظور تداولها بيطريًا.

جرى التحفظ على المضبوطات وتحررت عن ذلك المحاضر اللازمة، فيما تمت مصادرة الأدوية المخالفة.