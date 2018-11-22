بالفيديو .. رفيدة ياسين تحكي رحلتها في أفريقيا على قناة العربية

كشفت المذيعة، رفيدة ياسين خلال مقابلة معها على قناة العربية، رحلتها التي كان التصوير فيها لمدة شهرين لـ “8” دول بدأت من مصر حتى جنوب أفريقيا ثم دبي.

وقالت مذيعة العربية بحسب متابعات محررة أخبار الخليج 365: تجربة السفر بالبر لمدة طويلة كانت بالنسبة لنا غنية جدا على الصعيد الإنساني، وفيها خبرات مختلفة رغم الصعوبات التي واجهتنا ولكن كانت تجربة إنسانية تعرفنا على حضارات مختلفة وقابلنا ناس من ثقافات أخرى رجعنا ونحن حاملين أشياء كثير.

وتابعت رفيدة حديثها : بالنسبة للصور مع الأسود ناس كثيره سألتني إذا كانت حقيقية ولا فوتوشوب، (احب أوضح للناس إنها حقيقيه بس انا قوية قلبي) وتحدثت قبليها مع مروضين ومدربين وأمضينا على إقرار لتحمل المسؤولية كاملة لأن مافي ضمانات عند التعامل مع حيوان مفترس.

وختمت مقدمة قناة العربية بحسب صحيفة أخبار الخليج 365: شكرا لإدارة العربية على ثقتها ودعمها اللامحدود وشكرا لشركة دال على رعاية المشروع.

منى رضوان

الخرطوم (أخبار الخليج 365)