الإمارات تحكم بالسجن المؤبد على طالب دكتوراه بريطاني!

قضت محكمة إماراتية بالسجن المؤبد على الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز، وإثر ذلك حذرت لندن من تداعيات دبلوماسية خطيرة لهذا الحكم على العلاقة بين البلدين.

وقالت دانييلا تيجادا زوجة الأكاديمي البريطاني في بيان "أنا في حالة صدمة شديدة ولا أدري ماذا أفعل.. ماثيو بريء". وذكرت أن زوجها كان يرتجف وهو يسمع حكم المحكمة.

وقالت أسرة هيدجز إن جلسة النطق بالحكم -التي عقدت الأربعاء- لم تدم أكثر من خمس دقائق، وإن محاميه لم يكن حاضرا.

من جهته، قال النائب العام لدولة الإمارات المستشار حمد سيف الشامسي في بيان إن الحكم على المتهم ماثيو هيدجز جاء "بعدما اعترف المتهم أمام المحكمة بالتهم التي وجهتها إليه النيابة العامة"، مضيفا "يجوز للمتهم الطعن" في الحكم.

ولم يحدد بيان النائب العام الاتهامات التي وجهتها النيابة لهيدجز، لكن أسرته وصحيفة "ذي ناشيونال" الحكومية الإماراتية نقلت عن بيان منفصل للمحكمة أن هيدجز أدين بالتجسس لصالح بريطانيا.

وزير الخارجية البريطاني: الحكم تنافى مع تطمينات سابقة لي

وعلى إثر ذلك، قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمام البرلمان "بالطبع نشعر بخيبة أمل شديدة وقلق بسبب الحكم الصادر اليوم". وأضافت ماي إن حكومتها ترغب في إجراء مباحثات عاجلة مع الحكومة الإماراتية بهذا الصدد، مؤكدة أن وزير الخارجية جيريمي هانت يسعى لإجراء مكالمة هاتفية عاجلة مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد.

وبعد ذلك قال هانت إنه يشعر "بالصدمة الشديدة وخيبة الأمل" بسبب الحكم، وأضاف أنه تحدث شخصيا بشأن القضية مع أعلى المسؤولين في الحكومة الإماراتية وأن الحكم ليس ما كان يتوقعه من أصدقاء وشركاء يثق بهم، ويتنافى مع ما تلقاه من تطمينات في وقت سابق.

وأردف الوزير هانت في بيان "لم نجد دليلا يدعم الاتهامات الموجهة إليه.. الإمارات تدعي أنها صديق وحليف للمملكة المتحدة، وبالتالي ستكون هناك تداعيات دبلوماسية خطيرة.. الحكم غير مقبول".

وأضاف أن "الحكم الصادر (الأربعاء) ليس ما نتوقعه من صديق وشريك موثوق للمملكة المتحدة ويتنافى مع تأكيدات سابقة"، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تثير القلق إلى حد بعيد.

من جهة أخرى، قالت وكالة رويترز للأنباء إن السلطات الإماراتية منعت صحفيا من الوكالة من دخول قاعة المحكمة لحضور الجلسة التي لم يسمح لعموم الناس بحضورها.

وكانت السلطات الإماراتية قد اعتقلت يوم 5 مايو/أيار الماضي البريطاني ماثيو هيدجز (31 عاما) في مطار دبي، وهو طالب لشهادة الدكتوراه بجامعة درهام، وكان في زيارة إلى الإمارات لمدة أسبوعين لإجراء بحث.

وقعوه على اعترافات بلغة لا يجيدها!

وقالت أسرته في بيان إنه أمضى خمسة أشهر في حبس انفرادي، ثم أفرجت عنه السلطات بكفالة أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وأضافت أنه أجبر على توقيع اعتراف مكتوب باللغة العربية رغم أنه لا يتحدث العربية ولا يقرأها، مشيرة إلى أن صحته تدهورت بشدة في فترة الحبس الانفرادي.

وأضافت الأسرة في بيانها أن هيدجيز قضى الأسابيع الستة الاولى رهن الاعتقال والتحقيق دون أن يسمح له بالتواصل مع محام أو الحصول على دعم من القنصلية البريطانية.

بالتالي فإن هذا الاعتراف بلغة لا يفهمها وبظروف اعتقال وتحقيق تنتهك حقوق الانسان يعتبر اعترافًا "زائفًا"، حسب ما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي عن أسرة هيدجز.

وقالت زوجة هيدجز بعد صدور الحكم "يجدر بسلطات الإمارات أن تشعر بالخزي لهذا الظلم البين.. أنا خائفة جدا على ماثيو.. لا أعلم أين يأخذونه أو ماذا سيحدث الآن.. لقد ازداد هذا الكابوس رعبا".

وذكرت صحيفة الوطن الإماراتية أن عقوبة السجن المؤبد لغير المواطنين تبلغ 25 عاما على أقصى حد ويعقبها الترحيل من البلاد.

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