بالفيديو : قتلى وجرحى في حادث دهس بالصين

كتبت أسماء لمنور في الخميس 22 نوفنبر 2018 11:19 صباحاً - قتل 5 أشخاص وإصيب 18 آخرين في حادث دهس استهدف تلاميذا شمالي البلاد، الخميس، أثناء عبورهم طريقا في مقاطعة لياونينغ بالصين.

وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة التي جرى تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي سيارة مسرعة تدهس مجموعة من الطلاب المشاة وراكبي الدراجات الهوائية.

وقال موظفون من مستشفى إن طفلين وشخصا بالغا نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما ألقت الشرطة القبض على السائق.

ووقع الحادث المرعب قبل الظهيرة بالقرب من مدخل مدرسة الأطفال.

واحجز السائق بعد الحادث على الفور ويجري التحقيق معه، وتم نقل الأطفال المصابين إلى المستشفى دون ذكر تفاصيل إضافية.

المصدر سكاي نيوز عربية