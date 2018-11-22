كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أستراليا تعلن عن خطط لإصدار قوانين جديدة لتجريد الإرهابيين من جنسيتهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الحكومة الأسترالية، عن خطط لإدخال قوانين جديدة، من الممكن أن تؤدي إلى تجريد الإرهابيين المدانين من جنسيتهم، وذلك في محاولة لطردهم من البلاد بسهولة أكبر.

وقالت الحكومة، اليوم الخميس، إن التشريعات الجديدة تطالب بسلطات جديدة كاسحة، وسيتم طرحها للمناقشة أمام البرلمان خلال الاسابيع المقبلة.

وبموجب التشريعات المقترحة، يمكن للمواطنين المزدوجي الجنسية والمدانين بارتكاب جريمة الإرهاب في أستراليا، أن يفقدوا الجنسية الأسترالية، بغض النظر عن الحكم الذي يُحكم به عليهم.

ويجب أن يتم الحكم على مرتكبي الجرائم الإرهابية، في الوقت الحالي، بالسجن لمدة لا تقل عن ست سنوات، قبل تجريدهم من الجنسية الأسترالية.