كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نزع 80 لغما أرضيا في رازح غربي صعدة باليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تمكن الفريق الهندسي لنزع الألغام، من نزع 80 لغماً أرضياً في مديرية رازح غربي محافظة صعدة، المعقل الرئيسي للميليشيات الحوثية.
وبحسب موقع المشروع السعودي لنزع الألغام "مسام"، تمكن الفريق الهندسي لنزع الألغام التابع للواء السابع حرس حدود، من نزع 80 لغماً أرضياً، وعبوة ناسفة، من المواقع المحررة في مديرية رازح.
ونقل عن مصدر بالجيش الوطني اليمني، قوله إن العشرات من تلك الألغام زرعت جوار مساكن المواطنين وفي الطرقات العامة، في حين لا يزال الفريق الهندسي يواصل تطهير المواقع المحررة من تلك العبوات.
جدير الذكر أن قوات الجيش الوطني اليمني، تمكنت أمس الأربعاء، من تحرير مديرية الظاهر الاستراتيجية، بمحور مران غرب صعدة، كما حررت بمساندة مقاتلات تحالف دعم الشرعية، مواقع جديدة في مديرية رازح.
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