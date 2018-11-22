كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوريا الجنوبية: سجن قس 15 عاماً لاغتصابه 8 من أتباعه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة، اليوم الخميس، بسجن قس كوري جنوبي لمدة 15 عاماً، لاغتصابه ثمانية من أتباعه في 40 مناسبة مختلفة بكنيسته الضخمة في سول.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) أن محكمة سيؤول الجزئية أدانت لي جاي روك، وهو قس في كنيسة مانمن المركزية ولديه نحو 130 ألفاً من الأتباع، بتهمة استخدام سلطته في ارتكاب جرائم اغتصاب.

ونقلت "يونهاب" عن المحكمة القول إن القس البالغ من العمر 75 عاماً، كان دائماً يستغل ثقة أتباعه فيه، باعتباره رجلاً متديناً بشكل وثيق.

يذكر أن الكنيسة - التي أسسها لي في عام 1982 وتزعم أنها لديها أكثر من 10 آلاف فرع حول العالم - كانت قد استبعدت من جانب المجلس المسيحي الكوري في عام 1999، على خلفية اتهامها بـ "الالحاد".