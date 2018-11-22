كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار مفاجئ من ترامب بشأن "صفقة القرن" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مصدر مطلع، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرر تأجيل إعلان خطته للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، المعروفة إعلامياً باسم "صفقة القرن".

وقال المصدر، أن ترامب قرر تأجيل إعلان "صفقة القرن" حتى شهر فبراير المقبل، وذلك إرضاء لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وفق ما أوردت صحيفة "القدس".

وبحسب المصدر، جرى إطلاع ترامب على "الأطر العريضة لصفقة السلام" ولكنه ترك الأمر بيد صهره جاريد كوشنر، ومبعوثه للمفاوضات الدولية، جيسون غرينبلات، بالتعاون مع سفير ترامب في إسرائيل ديفيد فريدمان.

وكان أعلن البيت الأبيض يوم الإثنين الماضي، أن الرئيس ترامب ينوي عقد لقاء مع كبار مستشاريه هذا الأسبوع، لمراجعة خطة السلام التي تنوي الإدارة طرحها ومناقشة موعد الكشف عنها.