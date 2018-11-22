كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 5 طلاب بانفجار عبوة ناسفة بمدينة الموصل العراقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي 5 طلاب مصرعهم، اليوم الخميس، نتيجة انفجار عبوة ناسفة بسيارة تقل طلاب مدرسة في ناحية الشورة بمدينة الموصل شمالي العراق.

وقال مصدر أمني في تصريح لـRT إن "مجموعة طلاب كانوا يستقلون سيارة نوع "بيك آب" في طريقهم إلى المدرسة لقوا حتفهم بعد انفجار عبوة ناسفة".

وأضاف "أن عدد القتلى خمسة وغير معروف حتى الآن ما إذا كان هُناك جرحى".

وشهدت الموصل في الأيام الأخيرة بعض الأحداث الأمنية بتفجير عبوات ناسفة وسيارات مفخخة، علما أنها المرة الأولى التي تشهد فيها الموصل مثل هذه الأحداث منذ تحريرها عام 2017.