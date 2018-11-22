كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسرائيل تُمهد لطرد 700 فلسطيني من حي سلوان بالقدس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعتزم المحكمة العليا الإسرائيلية، إجلاء 700 فلسطيني من بيوتهم في حي سلوان في القدس الشرقية.

وأصدرت السلطات الإسرائيلية، قراراً بإجلاء الفلسطينيين عن بيوتهم، بذريعة أن ملكيتها تعود إلى جمعية "عترت كُهنيم" التابعة للمستوطنين، حسبما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "معا"، اليوم الخميس.

وتوّجه الفلسطينيون إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، لإلغاء قرار السلطات الإسرائيلية، دون جدوى.

وامتنع قضاة المحكمة عن البت بملكية البيوت، إلا أنهم صادقوا على إجلاء الفلسطينيين من بيوتهم.

وشهدت القدس الشرقية مؤخراً، قضايا تسريب عقارات من فلسطينيين إلى مستوطنين.

ويسعى الفلسطينيون إلى استصدار أمر قضائي، يلغي قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية، التي تصادق على منح ملكيات لليهود، على الأراضي التي يسكنون عليها.