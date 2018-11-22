الوداد يستعيد لاعبيه الدوليين والغموض يلف مستقبل جيرار

استعاد فريق الوداد الرياضي لاعبيه الدوليين، بعد إسدال رسمياً على فترة التوقف الدولي الخاصة بمباريات “الفيفا”، وذلك تأهباً لمنافسات الدوري المحلي الممتاز، والتي تستهلها المجموعة بلقاء أمام يوسفية برشيد.

والتحق كل من الليبيري ويليام جيبور، والمدافع أشرف داري، واللاعب الشيخ كومارا، وأخيرا الحارس التكناوتي، بفريقهم في انتظار مواصلة الاستعدادات للمباراتين المقبلتين أمام برشيد، ثم الفتح الرياضي.

ولازال النادي الأحمر، لم يحسم بعد في هوية المدرب الجديد، بسبب تشبث ريني جيرار بالبقاء داخل أسوار القلعة الحمراء، إلا حين التوصل بمستحقاته المالية كاملة.

ويتأهب “الأحمر والأبيض”، إلى العودة للمنافسة القارية عبر بوابة عصبة الأبطال الافريقية الشهر المقبل، بعد الإقصاء الأخير المفاجئ من جميع المسابقات بما فيها البطولة العربية.