السلطات الهولندية تطيح بالذراع الأيمن للمتهم الرئيسي في “جريمة” مقهى “لاكريم” بمراكش

بعد سنة من البحث عن مرتكبي جريمة القتل التي شهدها مقهى “لاكريم” بمراكش خلال شهر نونبر من السنة االماضية، تمكنت العناصر الأمنية بهولاندا مساء أول أمس الثلاثاء، من اعتقال الذراع الأيمن لـ”رضوان التاغي” المتهم الرئيسي في جريمة مقتل نجل مسؤول قضائي.
وأوردت وسائل إعلام هولاندية خبر اعتقال المغربي “زكي رزوقي”، الذراع الأيمن للمتهم الرئيسي المختفي عن الأنظار منذ سنوات، في مقتل نجل المسؤول القضائي بمقهى لاكريم بمدينة مراكش، حيث وجدت السلطات الأمنية بحوزته مجموعة من الأسلحة النارية وكمية من المخدرات القوية بالإضافة إلى عدد كبير من الأشياء الثمينة، يشتبه في تحصله عليها، رفقة شركائه المكونين للعصابة الإجرامية الدولية من عمليات سطو سابقة.
وتجدر الإشارة إلى أن الحي الشتوي بمراكش، كانت قد اهتز السنة الفارطة، على وقع جريمة بشعة، نفذتها العصابة الهولندية بمقهى لاكريم، والتي راح ضحيتها ابن مسؤول قضائي.
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