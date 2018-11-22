الطيبة: إصابة حرجة لفتى

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب فتى (15 عاما) من الطيبة، الليلة الماضية، في حادث اصطدام بسيارة حين كان على متن دراجة كهربائية في شارع محمود درويش الجنوبي بالمدينة.

ونقل المصاب إلى مركز التميم الطبي بعد تقديم العلاج الأولي له في المكان، ووصفت إصابته بأنها حرجة، نقل على أثرها إلى مستشفى "مئير" في مدينة "كفار سابا" لاستكمال العلاج.

إلى ذلك، فتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.