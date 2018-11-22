اللقية: إضراب في المدارس إثر إصابة مرب بجريمة إطلاق نار  

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت لجنة أولياء أمور الطلاب المركزية في اللقية بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، إضرابا عاما في كافة المدارس والمؤسسات التعليمية في القرية اليوم، الخميس، وذلك استنكارا وشجبا لمحاولة القتل التي تعرض لها أحد معلمي القرية، المربي عبد الرحمن الربيدي، بعد خروج المعلم من المدرسة يوم الإثنين الماضي.
وأكدت اللجنة أنه "نرفض رفضا باتا المساس بمكانة المعلم، وأن المعلم يحظى بمكانة عظيمة، وبقدسية واحترام لا يجوز بحال التعرض لها، وتحت أي ظرف من الظروف".
كما أعربت عن أسفها لعدم منحها التصاريح اللازمة والمطلوبة للمسيرة والمظاهرة الاحتجاجية التي كان من المزمع تنظيمها، اليوم، أمام مبنى المجلس المحلي بمشاركة المعلمين والطلاب والأهالي.
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