شكرا لقرائتكم خبر عن حريق هائل يأكل 11 حافلة في لندن والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
اندلع حريق اليوم في موقف للحافلات جنوب شرق لندن، تسبب في حدوث أضرار بإحدى عشرة حافلة ونحو 60 من أفراد الإطفاء الذين يكافحون لإخماده.
وأوضحت إدارة الإطفاء في العاصمة لندن في بيان، أن ثماني شاحنات إطفاء موجودة في موقف الحافلات في فارنبورو هيل بمنطقة أوربينجتون. ولم تذكر الإدارة شيئًا عن وقوع خسائر بشرية جراء الحريق الذي لم يُعرف سببه بعد.
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