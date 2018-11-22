انت الان تتابع غنيم: محطتا محولات كهرباء بالسادات بـ850 مليون جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ٢٢ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٠:٢٤ ص

أعلن المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه جارى إنشاء محطتى محولات "محطة كهرباء المطورين بطاقة 160 ميجا تصل إلى 200 ميجا بجهد 66/22، وتخدم 298 وحدة صناعية بمشروع "مصنعك جاهز بالرخصة"، ومجمع صناعات ومنطقة خدمات، ومحطة كهرباء الحى المتميز بطاقة 200 ميجا بجهد 66/22، وتخدم قطع أراضى الحى المتميز"، بقيمة إجمالية 850 مليون جنيه، بقدرة 360 ميجا، ما يعادل 140% من المحطات القائمة بالكامل، كما تم الانتهاء من من تنفيذ بعض مشروعات الكهرباء بالمدينة، حيث تم تنفيذ شبكة كهرباء الحى المتميز، بقيمة إجمالية 162 مليون جنيه.

وقال غنيم في بيان لوزارة الإسكان اليوم الخميس، أنه تم إطلاق تيار شبكة كهرباء منطقة المطورين الصناعيين، بقيمة إجمالية 235 مليون جنيه، وتضم 4 موزعات لتغذية المنطقة، و31غرفة محول، و162 لوحة جهد منخفض، كما تم الانتهاء من شبكة كهرباء مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، بقيمة إجمالية 34 مليون جنيه، حيث تم تنفيذ