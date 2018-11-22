التاريخ ينحاز للأهلي في مواجهة الأندية الإماراتية

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - يتسلح الأهلي بتاريخه المميز ضد أندية الإمارات، حيث لم يعرف طعم الهزيمة في 3 مباريات، الأولى أمام النصر عام 1995، والثانية أمام الوحدة العام الماضي، وتعادل أمام الوصل

عند دقات الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم الخميس، يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مهمة صعبة عندما يواجه نظيره الوصل الإماراتي، على استاد زعبيل ملعب الأخير، في إياب دور الستة عشر للبطولة العربية للأندية الأبطال، ويخوض الفريق الأحمر تلك المواجهة وسط ظروف صعبة للغاية بسبب التغييرات التي شهدتها القلعة الحمراء مؤخرًا، بعد خسارة بطولة إفريقيا أمام الترجي التونسي، ويتطلع بطل مصر لتخطي عقبة الفريق الإماراتي الليلة والصعود لدور الثمانية في البطولة العربية.

الأهلي تعادل في مباراة الذهاب على أرضه ووسط جماهيره مع الوصل بهدفين لكل منهما، ووضع الفريق الإماراتي المارد الأحمر في موقف حرج حيث يحتاج الأهلي للفوز بأي نتيجة أو التعادل بثلاثة أهداف أو أكثر حتى يتفادى المارد الأحمر تطبيق الهدف الاعتباري. ويتسلح الأهلي بتاريخه المميز ضد أندية الإمارات، إذ أن النسخة

الأهلي تعادل في مباراة الذهاب على أرضه ووسط جماهيره مع الوصل بهدفين لكل منهما، ووضع الفريق الإماراتي المارد الأحمر في موقف حرج حيث يحتاج الأهلي للفوز بأي نتيجة أو التعادل بثلاثة أهداف أو أكثر حتى يتفادى المارد الأحمر تطبيق الهدف الاعتباري. ويتسلح الأهلي بتاريخه المميز ضد أندية الإمارات، إذ أن النسخة الماضية من البطولة والتي أقيمت بنظام الدورة المجموعة في مصر، التقى فيها المارد الأحمر مع فريق إماراتي آخر وهو الوحدة، بينما سبق وتقابل مع أندية الإمارات (النصر والوحدة) في مباراتين خلال مشاركاته السابقة بالبطولات العربية، فاز في المباراتين، وسجل 5 أهداف واستقبلت شباكه هدف وحيد، ويتصدر أحمد كشري مهاجم الأحمر السابق هداف مواجهات الفريقين برصيد هدفين. وجاءت مواجهات الأهلي ضد أندية الإمارات كالتالي: - الأهلي x النصر الإمارتي (1995) تقابل الأهلي مع فريق النصر الإماراتي في 2 أكتوبر 1995 ضمن مباريات دوري المجموعات، لبطولة كأس العرب للأندية أبطال الكئوس، وانتهت المباراة بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجل للأحمر (أحمد كشري "هدفين" - هادي خشبة). - الأهلي x الوحدة الإمارتي (2017) تقابل الأهلي مع أندية الإمارات مجددًا بعد 22 عامًا وهذه المرة كانت أمام فريق الوحدة في دور المجموعات بالبطولة العربية للأندية الأبطال عام 2017، وفاز الأحمر 2-0 سجلهما، (عمرو بركات - إسلام محارب). - الأهلي x الوصل (2018) واجه الأهلي نظيره الوصل الإماراتي في ذهاب دور الـ16 من كأس زايد للأندية الأبطال هذا الموسم، وتعادل الفريقان إيجابيا بهدفين لكل منهما سجل الأحمر أحمد فتحي ومروان محسن. وحاول الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للأهلي، خلال الأيام الماضية تجهيز لاعبيه من الناحية المعنوية والفنية، وكثف جلساته مع لاعبيه من أجل علاج الأخطاء التي وقع فيها الفريق في لقاء الذهاب ببرج العرب، وطالب اللاعبين بعدم تكرار هذه الأخطاء الدفاعية الساذجة واستغلال الفرص التي تُتاح لهم أمام مرمى الخصم. في المقابل يتطلع الوصل لتحقيق مفاجأة كبرى بالإطاحة بالأهلي من البطولة العربية، خاصة أن نتيجة لقاء الذهاب في صالحه بعدما قدم عرضًا جيدًا، وكاد يخطف الفوز من أنياب الشياطين الحمر، لكن الأخير خطف هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة، وناشد حسن العبدولي، مدرب الوصل، الجماهير الإماراتية، بمساندة لاعبيه، مُعلقا: "نثق أن كل جماهير الإمارات ستكون خلف الوصل في مباراة الليلة ..اللاعبون يعرفون دور الجماهير". قائمة الأهلي للوصل وسافر الأهلي للإمارات بقائمة تضم 20 لاعبًا، هم: محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلى لطفي، وسعد سمير، وساليف كوليبالي، وأيمن أشرف، وصبري رحيل، وأحمد علاء، وأكرم توفيق، وكريم نيدفيد، وحسام عاشور، وهشام محمد، ووليد سليمان، وناصر ماهر، وإسلام محارب، ومحمد شريف، وأحمد الشيخ، وأحمد حمودي، ومروان محسن، وصلاح محسن. وانضم للبعثة المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق، الذي وصل الإمارات أمس الأول بعد مشاركته مع منتخب بلاده في مباراة ودية أمام تونس فازت فيها المغرب بهدف نظيف.

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