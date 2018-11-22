في الـNBA.. انهيار مستمر وعودة مظفرة

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - قدم النجم ليبرون جيمس أداء رائعا في عودته إلى ملعب فريقه السابق كليفلاند كافاليرز لأول مرة منذ رحيله إلى لوس أنجليس ليكرز الذي قاده للفوز 109-105

لم يكن أكثر جماهير ممفيس جريزليز المتفائلين، يتوقع أن يرى فريقه في صدارة القسم الغربي لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA) هذا الموسم، بعدما كان صاحب ثاني أسوأ سجل بين جميع الفرق في الموسم الماضي، وأحرز مارك جاسول، رميتين حرتين، قبل 0.7 ثانية من النهاية، ليقود جريزليز للفوز 104-103 على مستضيفه سان أنطونيو سبيرز، وحقق جريزليز 22 فوزا فقط، في 82 مباراة في الموسم الماضي، لكنه الآن يتصدر الغرب، برصيد 12 انتصارا في 17 مباراة، بعدما حقق فوزه الخامس على التوالي، وذلك حسبما أفادت وكالة رويترز.

وتصدر مايك كونلي قائمة مسجلي الفريق الضيف، برصيد 30 نقطة، فيما استحوذ زميله جاسول على 10 كرات مرتدة، وسجل ديمار ديروزان 24 نقطة لسبيرز، الذي يقدم موسما مخيبا، إذ تراجع للمركز 11 في الغرب، برصيد 8 انتصارات في 17 مباراة. ولقن ميلووكي باكس ضيفه بورتلاند تريل بليزرز درسا قاسيا، وتغلب عليه 143-100، وسط

وتصدر مايك كونلي قائمة مسجلي الفريق الضيف، برصيد 30 نقطة، فيما استحوذ زميله جاسول على 10 كرات مرتدة، وسجل ديمار ديروزان 24 نقطة لسبيرز، الذي يقدم موسما مخيبا، إذ تراجع للمركز 11 في الغرب، برصيد 8 انتصارات في 17 مباراة.

ولقن ميلووكي باكس ضيفه بورتلاند تريل بليزرز درسا قاسيا، وتغلب عليه 143-100، وسط تألق اليوناني يانيس أنتيتوكومبو، وأحرز أنتيتوكومبو 33 نقطة، واستحوذ على 16 كرة مرتدة، فيما أضاف 5 لاعبين آخرين 11 نقطة على الأقل لصالح صاحب الأرض، وهذا هو الفوز الثالث على التوالي لباكس صاحب المركز الثاني في الشرق، برصيد 13 انتصارا في 17 مباراة، وتراجع بورتلاند إلى المركز الثاني في الغرب، برصيد 12 فوزا في 18 مباراة.

وسجل كايل لوري 21 نقطة واستحوذ على 12 كرة مرتدة بالإضافة إلى 17 تمريرة حاسمة ليقود تورونتو رابتورز للفوز 124-108 على أتلانتا هوكس ويحافظ على صدارة القسم الشرقي بالانتصار في 15 مباراة مقابل أربع هزائم، وهذه هي الخسارة التاسعة على التوالي لهوكس صاحب المركز قبل الأخير في الشرق والذي انتصر ثلاث مرات فقط في 18 مباراة.

وأحرز إمبيد 31 نقطة واستحوذ على 19 كرة مرتدة ليقود فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز لفوز صعب 121-120 على ضيفه نيو أورليانز بليكانز، ومنح الفوز الرابع على التوالي سيفنتي سيكسرز فرصة التقدم للمركز الثالث في القسم الشرقي برصيد 13 فوزا في 20 مباراة، وهذه هي الهزيمة الثامنة لبليكانز في 18 مباراة هذا الموسم إذ يحتل المركز التاسع في القسم الغربي.

ولأول مرة منذ تولي المدرب ستيف كير المسؤولية في 2014 يخسر واريورز أربع مرات متتالية ليتراجع للمركز الخامس في القسم الغربي برصيد 12 فوزا وسبع هزائم، واستغل ثاندر غياب ستيفن كوري ودريموند جرين بسبب الإصابة ليحقق فوزه الأول على حامل اللقب في أربع مواجهات.

ومنذ تعرض كوري لإصابة خلال الهزيمة أمام ميلووكي باكس قبل أسبوعين خسر وريورز في خمس من سبع مباريات، وتصدر الألماني دينيس شرودر قائمة مسجلي ثاندر برصيد 32 نقطة وحقق القائد راسل وستبروك ثلاثة أرقام مزدوجة إذ سجل 11 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة بالإضافة إلى 14 تمريرة حاسمة.

وأحرز كل من كيفن دورانت وكلاي طومسون 27 نقطة لوريورز، واستمرت معاناة وريورز مع الرميات الثلاثية في غياب كوري إذ أحرز الفريق سبع من 29 محاولة، وكان الأمر السيء الوحيد لثاندر هو إصابة المبتدئ حميدو ديالو في الساق اليسرى وخرج محمولا على محفة طبية.

ويحتل ثاندر المركز الرابع في الغرب برصيد 11 انتصارا في 17 مباراة، وبعد الهزيمة في أول أربع مباريات هذا الموسم لم يخسر ثاندر سوى مرتين.

وقدم ليبرون جيمس أداء رائعا في عودته إلى ملعب فريقه السابق كليفلاند كافاليرز لأول مرة منذ رحيله إلى لوس أنجليس ليكرز الذي قاده للفوز 109-105، وعلى العكس مما حدث عندما انتقل إلى ميامي هيت في 2010 نال جيمس تحية الجماهير في كليفلاند والتي تدين له بالفضل في حصد اللقب في 2016.

وعاد جيمس إلى كافاليرز في 2014 ليقوده للنهائي في آخر أربعة مواسم، وأحرز جيمس 32 نقطة واستحوذ على 14 كرة مرتدة بالإضافة إلى سبع تمريرات حاسمة.

وجاء الربع الأول متكافئا وحسمه كافاليرز 28-24، وسيطر كافاليرز صاحب أسوأ انطلاقة هذا الموسم على بداية الربع الثاني وارتفع الفارق إلى 11 نقطة قبل أن يدرك ليكرز التعادل، وأنهى صاحب الأرض الشوط الأول متقدما 52-49.

وظلت الأمور متأرجحة إلى أن بدأت صحوة ليكرز في آخر أربع دقائق ونصف، وسجل الفريق الضيف 16 نقطة مقابل ثلاث لمنافسه لينتزع التقدم في آخر دقيقتين و19 ثانية ويحافظ على انتصاره الثاني على التوالي والعاشر في 17 مباراة، وهذه هي الهزيمة 14 لكافاليرز في 16 مباراة.

وأحرز جيمس هاردن 43 نقطة ليقود هيوستون روكتس للفوز 126-124 على ديترويت بيستونز، وبعد البداية المخيبة هذا الموسم انتفض روكتس ليحقق فوزه الخامس على التوالي وتقدم للمركز الثامن في القسم الغربي بتسعة انتصارات وسبع هزائم.

وتغلب دنفر ناجتس 103-101 على مينيسوتا تيمبرولفز وتشارلوت هورنتس 127-109 على إنديانا بيسرز، وفاز نيويورك نيكس 117-109 على بوسطن سيلتيكس ودالاس مافريكس 119-113 على بروكلين نتس، وانتصر شيكاجو بولز 124-116 على فينكس صنز وسكرامنتو كينجز 119-110 على يوتا جاز.

وسجل كايل لوري 21 نقطة، واستحوذ على 12 كرة مرتدة، بالإضافة إلى 17 تمريرة حاسمة، ليقود تورونتو رابتورز للفوز 124-108 على أتلانتا هوكس، ويحافظ على صدارة القسم الشرقي، بالانتصار في 15 مباراة مقابل 4 هزائم، وهذه هي الهزيمة التاسعة على التوالي لهوكس، صاحب المركز قبل الأخير في الشرق، والذي انتصر 3 مرات فقط في 18 مباراة.

وأحرز إمبيد 31 نقطة، واستحوذ على 19 كرة مرتدة، ليقود فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز لفوز صعب 121-120 على ضيفه نيو أورليانز بليكانز، ومنح الفوز الرابع على التوالي سيفنتي سيكسرز فرصة التقدم للمركز الثالث في القسم الشرقي برصيد 13 فوزا في 20 مباراة، وهذه هي الهزيمة الثامنة لبليكانز في 18 مباراة هذا الموسم إذ يحتل المركز التاسع في القسم الغربي.