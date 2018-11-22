انت الان تتابع مقتل 25 داعشيًا في قصف للتحالف الدولي شرق الفرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ٢٢ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٠:٠٤ ص

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، بأن ما لا يقل عن 25 عنصرًا من تنظيم داعش الإرهابي، قتلوا في قصف نفذته طائرات التحالف الدولي شرقي «نهر الفرات»، وأضاف المرصد وفقا لما ذكرته قناة «الحرة الأمريكية»، أن قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من «واشنطن» دمرت عربة مفخخة لتنظيم داعش قبل وصولها إلى حقل التنك النفطي على الضفاف الشرقية لنهر الفرات، فيما قصفت طائرات التحالف مواقع للتنظيم في الجيب الأخير الخاضع لسيطرة التنظيم في ريف دير الزور الشرقي.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أدرجت، الثلاثاء الماضي، القيادي في تنظيم داعش الإرهابي حجي عبد الناصر على لائحة الإرهابيين الدوليين، وهو يشغل منصب ما سمته «والي دير الزور» في تنظيم داعش. وأعلن المرصد، السبت الماضي، مقتل 14 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي، إلى جانب 6 من عناصر الجيش السوري،