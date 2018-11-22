انت الان تتابع القبض على 191 هاربا و9 قطع سلاح و7 بلطجية بأكتوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد الشاملي ٢٢ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٤٨ ص
حملة أمنية
نفذت قوات الأمن بمحافظة الجيزة، برئاسة اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع، حملة مكبرة بدائرة قسم أول أكتوبر، شارك فيها ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات أمن الجيزة، بالإضافة إلى إدارتي شرطة المرافق والحماية المدنية. واستهدفت الحملة مكافحة الجريمة بشتى صورها ورفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة، والباعة الجائلين، نظراً لانتشارهم بما يعيق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة؛ تحقيقًا للوجود الشرطي الفعال.
وحققت الحملة نتائج عدة، أبرزها في مجال البحث الجنائي، إذ تمكنت بقيادة اللواء محمد الألفي، نائب مدير مباحث الجيزة، من ضبط 4 متهمين بالاتجار في المخدرات، وقطعتي سلاح ناري، و7 قطع سلاح أبيض. كما أسفرت الحملة خلال الـ24 ساعة الماضية بمشاركة العميد عاصم أبو الخير، رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر،
كما أسفرت الحملة خلال الـ24 ساعة الماضية بمشاركة العميد عاصم أبو الخير، رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر، عن ضبط 191 هاربا من أحكام قضائية متنوعة وفحص 4 من مسجلي الخطر و3 عناصر إجرامية خطرة فضلا عن ضبط هاربين من المراقبة.
وبمشاركة ضباط شرطة المرافق بقيادة اللواء حسن الدماطي، تم إزالة عشرات الإشغالات بالإضافة إلى تحرير 12 حالة سحب متنوع، و24 مخالفة نموذج 125 و3 "كلبش".
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