انت الان تتابع الأهلي Vs الوصل..بين مصالحة الجماهير والفرصة الأخيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد سعيد ٢٢ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٤٨ ص

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفًا ثقيلًا على نظيره الوصل الإماراتي، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم الخميس، على استاد زعبيل، في إياب دور الستة عشر للبطولة العربية للأندية الأبطال، ويخوض الفريق الأحمر تلك المباراة وسط ظروف صعبة للغاية بسبب التغييرات التي شهدتها القلعة الحمراء مؤخرًا، بعد خسارة بطولة إفريقيا أمام الترجي التونسي، ويتطلع بطل مصر لتخطي عقبة الفريق الإماراتي الليلة والصعود لدور الثمانية في البطولة العربية علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 2/2.

وحاول الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للأهلي، خلال الأيام الماضية تجهيز لاعبيه من الناحية المعنوية والفنية، وكثف جلساته مع لاعبيه من أجل علاج الأخطاء التي وقع فيها الفريق في لقاء الذهاب ببرج العرب، وطالب اللاعبين بعدم تكرار هذه الأخطاء الدفاعية الساذجة واستغلال الفرص التي تُتاح لهم أمام مرمى الخصم. في