انت الان تتابع الأهلي Vs الوصل..بين مصالحة الجماهير والفرصة الأخيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد سعيد ٢٢ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٤٨ ص
يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفًا ثقيلًا على نظيره الوصل الإماراتي، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم الخميس، على استاد زعبيل، في إياب دور الستة عشر للبطولة العربية للأندية الأبطال، ويخوض الفريق الأحمر تلك المباراة وسط ظروف صعبة للغاية بسبب التغييرات التي شهدتها القلعة الحمراء مؤخرًا، بعد خسارة بطولة إفريقيا أمام الترجي التونسي، ويتطلع بطل مصر لتخطي عقبة الفريق الإماراتي الليلة والصعود لدور الثمانية في البطولة العربية علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 2/2.
وحاول الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للأهلي، خلال الأيام الماضية تجهيز لاعبيه من الناحية المعنوية والفنية، وكثف جلساته مع لاعبيه من أجل علاج الأخطاء التي وقع فيها الفريق في لقاء الذهاب ببرج العرب، وطالب اللاعبين بعدم تكرار هذه الأخطاء الدفاعية الساذجة واستغلال الفرص التي تُتاح لهم أمام مرمى الخصم. في
وحاول الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للأهلي، خلال الأيام الماضية تجهيز لاعبيه من الناحية المعنوية والفنية، وكثف جلساته مع لاعبيه من أجل علاج الأخطاء التي وقع فيها الفريق في لقاء الذهاب ببرج العرب، وطالب اللاعبين بعدم تكرار هذه الأخطاء الدفاعية الساذجة واستغلال الفرص التي تُتاح لهم أمام مرمى الخصم.
في المقابل يتطلع الوصل لتحقيق مفاجأة كبرى بالإطاحة بالأهلي من البطولة العربية، خاصة أن نتيجة لقاء الذهاب في صالحه بعدما قدم عرضًا جيدًا، وكاد يخطف الفوز من أنياب الشياطين الحمر، لكن الأخير خطف هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة، وناشد حسن العبدولي، مدرب الوصل، الجماهير الإماراتية، بمساندة لاعبيه، مُعلقاً: "نثق أن كل جماهير الإمارات ستكون خلف الوصل في مباراة الليلة.. اللاعبون يعرفون دور الجماهير.
شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي Vs الوصل..بين مصالحة الجماهير والفرصة الأخيرة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة التحرير الإخبـاري وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي التحرير الإخبـاري ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .