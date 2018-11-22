«السوشيال ميديا».. تتغني بوادي دجلة وتدعم الدراويش

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تقدم التحرير يوميًا نشاط أبرز نجوم الرياضة سواء لاعبين أو مدرين أو محللين أو حسابات الأندية الكبيرة، عبر حساباتهم الشخصية بالسوشيال ميديا.. فماذا كانت آراؤهم اليوم

شهدت السوشيال ميـديا «فيسبـوك - تويتـر - إنستـجرام»، تطورًا كبيرًا خلال الفتـرة السابقة، مما جذب نجوم جميع الرياضات في مقدمتـهم الساحرة المستديرة والتنس وكرة اليد وكرة السـلة وكرة الطائرة، «كلاعبين ومدربين وأندية ونـجوم إعلام» وأخذوا منه منبرًا للتواصل مع عشاقهم من الجمهور في موضوعات سياسية ورياضية وشخصية واجتـماعية، خاصة أن صفحاتـهم تكتظ بالعديد من الجماهير الـذين يهتمون بمعرفة آرائــهم وردودهم وردود أفعالهـم على جميع الأحداث سواء كانت شخصية أو بشكل عام.

البداية مع المحلل الرياضي، خالد بيومي، عضو مجلس إدارة نادي الإسماعيلي السابق، والذي كتب عبر حسابه الشخصي على تويتر: "محتاجين إلى إعادة تقييم وبسرعة كبيرة لدراسة أحوال النادي الإسماعيلي، أعتقد في بدايتها طرد كل من هم حول رئيس النادي معروفين بالاسم، الإسماعيلية كلها تعلم من هم.. الإسماعيلي تحول إلى نادي

البداية مع المحلل الرياضي، خالد بيومي، عضو مجلس إدارة نادي الإسماعيلي السابق، والذي كتب عبر حسابه الشخصي على تويتر: "محتاجين إلى إعادة تقييم وبسرعة كبيرة لدراسة أحوال النادي الإسماعيلي، أعتقد في بدايتها طرد كل من هم حول رئيس النادي معروفين بالاسم، الإسماعيلية كلها تعلم من هم.. الإسماعيلي تحول إلى نادي سمسرة نرجو التدخل من المسؤولين لإنقاذ النادي".

وواصل عضو مجلس إدارة نادي الإسماعيلي السابق: "أتمني من الإعلام كما قام بعمل برامج وبرامج خوفا على النادي الأهلي بعد خسارة إفريقيا، الإسماعيلي أيضا يحتاج إلى من يوصل صوت جماهيره إلى قلب النادي، الأمر لا بد أن لا يمر بشكل خبري.. الإسماعيلي يحتاج إلى تسليط الضوء عليه".

محتاجين الي أعاده تقيم وبسرعه كبيره لدارسه احوال النادي الاسماعيلي اعتقد في بدايتها طرد كل من هم حول رئيس النادي معروفين بالاسم الاسماعلبه كلها تعلم من هم الاسماعيلي تحول الي نادي سمسره نرجو التدخل من المسؤولين لإنقاذ النادي — khaled bauomy 🇪🇬 (@khaledbauomy) November 21, 2018

— khaled bauomy ???? (@khaledbauomy)

كما كتب المحلل الرياضي أحمد حسام ميدو، نجم المنتخب الوطني ونادي الزمالك السابق، عبر حسابه الشخصي على تويتر: "المدير الفني لدجله هو أفضل مدرب في الدوري المصري.. يعمل ببادجيت محدود ويقدم كرة قدم جميلة بلاعبين شباب، أعجبني فيه أنه تمسك بطريقة لعبه وأسلوبه حتى مع الهزائم، ولم يلتفت للضغوط من حوله، هذه هي نوعية المدربين الأجانب التي يحتاجها الدوري المصري لتطوير اللاعبين الشباب وتطوير الدوري.. برافو إدارة وادي دجلة إنها صبرت عليه وكان عندها ثقة كبيرة به في الوقت الصعب".

المدير الفني لدجله هو أفضل مدرب في الدوري المصري..يعمل ببادجيت محدود ويقدم كرة قدم جميله بلاعبين شباب..👌👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼 — Mido (@midoahm) November 21, 2018

— Mido (@midoahm)

وأردف ميدو: "سعيد بأني قدمت لدجله معظم اللاعبين الشباب الذين يشاركون الآن وربما كانت غلطتي الكبرى هي تغيير أسلوب اللعب الذي بدأت به، والتفاتي للضغوط الكبيرة من حولي، درس مهم تعلمته من تجربة دجلة، وتحية لكل مدرب يحاول أن يلعب كرة هجومية حتى أمام الفرق الكبيرة.. تحية لكل مدرب لا يأمر لاعبيه بإضاعة الوقت وفريقه فائز أو متعادل مع فريق كبير، ولا يأمر جهازه الطبي بأن يتأخر في الدخول لأرض الملعب لعلاج اللاعب المصاب، وأن يذهب إليه مشيًا.. تحية للمدربين الذين يقدسون قواعد كرة القدم".

وكتب محسن صالح المدير الفني للمنتخب الوطني السابق، عبر حسابه الشخصي على تويتر: "لوحالتي الصحية تسمح ما تأخرت عن مهمة إنقاذ المصري فلقد توليت المهمة 3 مرات بين 90 و99، وتوجت بالمركز الثالث محليًا وقبل النهائي إفريقيا.. وتمنيت تلبية النداء اليوم لإنقاذ الإسماعيلي كما فعلت في 99 إلى 2002 العصر الذهبي والفوز بكأس مصر ووصيف إفريقيا وبطولة الدوري بدون هزيمة.. لولا مرضي عذرا أحبائي".

لوحالتي الصحية تسمح ما تأخرت عن مهمة إنقاذ المصري فلقدتوليت المهمة ٣مرات بين٩٠و٩٩توجت بالمكزالثالث محليا وقبل النهائي افريقيا.وتمنيت تلبية النداء اليوم لإنقاذ الاسماعيلي كما فعلت في ٩٩ ل٢٠٠٢ العصر الذهبي والفوز بكاس مصر ووصيف افريقيا وبطولة الدوري بدون هزيمه لولا مرضي عذرا أحبائي — Mohsen Saleh (@MohsenSaleh) November 21, 2018

— Mohsen Saleh (@MohsenSaleh)

وواصل المدير الفني للمنتخب الوطني السابق: "معركة غير متكافئة ستدخلها الأندية في التعاقدات الشتوية، من حق إدارات الأندية أن تتعاقد في حدود ميزانية كرة القدم المكتسبة من بيع اللاعبين وحق الرعاية والإعلانات ومكافآت الفوز بالبطولات، والأعضاء العاملون سيعترضون إذا تم الصرف على الصفقات من رسوم العضوية المخصصة للأنشطة الأخري".

واستكمل محسن صالح: "أنا بضرب مثل للناس اللي بتهاجم مجالس إدارات الأندية الشعبية لعدم دخولها في المزاد بالمنافسة بين القنوات الرياضية العربية وحتي الأجنبية مع الـbein sport، محدش قدر ينافسها.. لإن عندها ميزانية مفتوحة.. الأندية أمام بيراميدز لن تستطيع الظفر بأي صفقة ليه؟ لأن عندها ميزانية مفتوحة وصلت!".

من جانبه كتب هيثم فاروق نجم المنتخب الوطني ونادي الزمالك السابق، عبر حسابه الشخصي على تويتر: "من أرشيف أنجح إداري في تاريخ كرة القدم المصرية الكابتن/ سمير عدلي.. المنتخب المصري تحت إشراف د/ طه إسماعيل 1994".

من أرشيف أنجح إداري في تاريخ كرة القدم المصرية الكابتن/سمير عدلي .المنتخب المصري تحت إشراف د/طه إسماعيل 1994 pic.twitter.com/PgkWra7M69 — Haytham Farouk (@HaythamFarouk) November 21, 2018

— Haytham Farouk (@HaythamFarouk)

فيما كتب المعلق الرياضي محمد الكواليني، عبر حسابه الشخصي على تويتر: "فى بداية مشوار التعليق كنت دايما أعلق على مباريات الإسماعيلى من الملعب لقناة النيل للرياضة، وكنت بستمتع استمتاع غير عادى بأداء الدراويش ومن حظى الحلو إن ماتش تتويج الإسماعيلى بلقب الدورى المصرى 2002 كان بصوتى.. حزين عليك يا برازيل العرب".

وواصل المعلق بمجموعة قنوات بي إن سبورتس: "ماتش الأهلى والوصل فى كأس زايد للأندية بإذن الله أتمنى أن تكون عودة الثقة للأهلى ولاعبيه وبداية صفحة جديدة تمحو آثار الماضى الأليم".

فى بداية مشوار التعليق كنت دايما أعلق على مباريات #الاسماعيلى من الملعب لقناة النيل للرياضة وكنت بستمتع استمتاع غير عادى بأداء #الدراويش ومن حظى الحلو ان ماتش تتويج الاسماعيلى بلقب الدورى المصرى 2002 كان بصوتى

حزين عليك يا برازيل العرب — Mohamed Alkawaleny (@Malkawaleny) November 21, 2018

— Mohamed Alkawaleny (@Malkawaleny)

بينما كتب الإعلامي كريم خطاب، عبر حسابه الشخصي على تويتر: "نفسى أشوف مدرب فى مصر لما يخسر أو يتعادل يطلع يقول أه إحنا كنا وحشين النهاردة ومانستاهلش أكتر من كدة.. كفاية شماعات بقا!"، وأردف خطاب: "الموسم ده من أحلى مواسم الدورى المصرى.. الفروقات بسيطة جدًا بين الفرق".

الموسم ده من احلى مواسم الدورى المصرى .. الفروقات بسيطة جدا بين الفرق 👌 — Karim Khattab - كريم خطاب (@karimkhattab_) November 21, 2018

— Karim Khattab - كريم خطاب (@karimkhattab_)

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، على تويتر، صور وصول المغربي وليد أزارو وانضمامه لبعثة القلعة الحمراء في الإمارات، حيث كتب الحساب: "لاعبنا وليد أزارو ينضم لبعثة الفريق في الإمارات قادمًا من تونس، استعدادًا لمباراة الوصل الإماراتي في إياب دور الـ16 من بطولة زايد للأندية الأبطال".

📸 لاعبنا وليد أزارو ينضم لبعثة الفريق في الإمارات قادمًا من تونس، استعدادًا لمباراة الوصل الإماراتي في إياب دور الـ16 من بطولة زايد للأندية الأبطال. pic.twitter.com/zbBao4cYj5 — Al Ahly SC (@AlAhly) November 21, 2018

— Al Ahly SC (@AlAhly)