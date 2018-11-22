انت الان تتابع مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في تصادم سيارتين ببني سويف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ٢٢ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٣٦ ص

لقى 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب آخر في حادث سير على طريق «بني سويف - الزعفرانة» قبالة الكيلو 90 في اتجاه البحر الأحمر، وتلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء محمد ضبش مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من شرطة النجدة، بوقوع تصادم بين سيارة خاصة وأخرى نقل على الطريق، ما أسفر عن وفاة 4 أشخاص وجرح آخر تم نقله إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقى العلاج، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثامين.

وتصنف مصر ضمن أكثر الدول التي يقع بها حوادث الطرق، لأسباب عديدة أهمها: غياب الرقابة المرورية، وسوء أحوال شبكة الطرق، التي تحصد كل ساعة أرواح المواطنين، وتتسبب السرعة الزائدة على الطرق فى ثلث الوفيات بجميع أنحاء العالم، حيث يلقى نحو 1.25 مليون شخص حتفهم بسبب حوادث الطرق كل عام. وتزيد احتمالات وقوع الحوادث