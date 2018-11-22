الان تتابع تونس.. 650 ألف موظف يبدأون إضرابا عاما بعد تجميد زيادة الأجور والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

بدأ حوالي 650 ألف موظف حكومي تونسي، اليوم، إضرابا عاما وطنيا، بعد أن رفضت الحكومة مطالب اتحاد الشغل رفع أجور الموظفين، في خطوة من شأنها زيادة التوتر في تونس، وتضع حكومة يوسف الشاهد، الذي يواجه خطط إصلاح اقتصادي معطلة، وأزمات سياسية، في مأزق حقيقي

وشمل الإضراب مدارس، وجامعات، ومستشفيات عامة، إضافة للوزارات، فيما حافظت بعض الخدمات على الحد الأدنى لتسيير العمل.

من جانبه، قال نور الدين الطبوبي، الأمين العام لاتحاد الشغل، إن الإضراب جاء بعد أن استنفذ الاتحاد جميع الحلول بفشل المفاوضات وبعد أن رفضت الحكومة زيادة الأجور، موردا أن “القرار السيادي لم يعد بأيدي الحكومة وانما أصبح في أيدي صندوق النقد الدولي”.

وتهدف الحكومة إلى خفض فاتورة أجور القطاع العام إلى 12.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 من حوالي 15.5% الآن، وهو أحد أعلى المعدلات في العالم حسب صندوق النقد.

واتفقت تونس مع صندوق النقد الدولي في 2016 على برنامج قروض تبلغ قيمته نحو 2.8 مليار دولار لإصلاح اقتصادها المتدهور مع خطوات لخفض العجز المزمن وتقليص الخدمات العامة المتضخمة. لكن التقدم في الإصلاحات كان بطيئا ومتعثرا.