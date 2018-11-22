عاجل.. مصرع 5 أطفال وجرح 18 أخرون بعملية دهس سيارة شمال الصين

أفادت مصادر اعلامية صينية اليوم الخميس عن وفاة 5 أطفال وجرح 18 آخرون إثر قيام سيارة بدهسهم الخميس في شمال شرق الصين، لسبب لا يزال غير معروف.
وذكرت الوسائل أن الحادث وقع أمام مدرسة للتعليم الابتدائي في مدينة هولوداو بمقاطعة لياونينج، فيما كان الأطفال يعبرون الطريق.
وذكرت وسائل إعلام صينية رسمية أن الشرطة أوقفت السائق للبدء في التحقيقات والوقوف على دوافعه.
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