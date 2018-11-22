الزبيدي: ملاحقة قطر دوليا من أولويات الهيئة العربية لخبراء القانون

أكد الدكتور محمد الزبيدي، أستاذ القانون الدولي، إن متابعة قطر دوليًا لدعمها الإرهاب والتطرف وتمويلها الجماعات الإرهابية في المنطقة العربية ستكون من أهم المجالات والأولويات التي ستهتم بها الهيئة العربية لخبراء القانون الدولي.

ولفت الزبيدي، في تصريحات لـموقع "العين الإخبارية"، إلى أن قضايا الأراضي العربية المحتلة كفلسطين، ستكون ضمن اهتمامات الهيئة على الساحة الدولية.

وكان اتحاد المحامين العرب قد ناقش في اجتماعه الدوري، الذي عُقد منذ أسبوعين بالمملكة المغربية، تأسيس الهيئة ووضع هيكلها التنظيمي والأولويات التي ستعمل عليها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المسؤول عن الملف الليبي بهيئة خبراء القانون الدولي العرب أن الهيئة العربية لخبراء القانون الدولي ستعمل على قضايا شائكة أخرى كالثروات العربية المنهوبة، وعلى رأسها الأموال الليبية ببنوك أوروبا، بالإضافة لتتبع ومحاكمة دعاة التطرف والإرهاب من رجال دين وقنوات فضائية تدعو لنشر التطرف والتشدد والكراهية.

وبخصوص عدد أعضاء وأهداف الهيئة وكيفية اختيار أعضائها وهيكلها التنظيمي، قال الزبيدي إن هذه التفاصيل سيتم الكشف عنها خلال مؤتمر صحفي مرتقب خلال الأيام القلية المقبلة بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

ولفت أستاذ القانون الدولي إلى إن الهيئة مستقلة وستتولى رفع القضايا أمام المحاكم الدولية والإقليمية، وإنها ليست هيئة استشارية بل "منظمة قانونية" أخذت على عاتقها التصدي للقضايا التي تمس العرب، وتبناها اتحاد المحامين العرب لدعمها لوجستيا.