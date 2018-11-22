سلطات أكبر لماتيس فيما يتعلق بالقوات الحدودية

أعلن وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس، الأربعاء، أنه باتت لديه سلطة منح القوات على الحدود مع المكسيك سلطات أكبر لحماية مسؤولي الجمارك والهجرة.

وذكر ماتيس، في حديث للصحفيين، أنه باتت لديه هذه السلطة الإضافية لكنه سينتظر طلبا من وزارة الأمن الداخلي قبل أن يقرر كيف يستخدمها.

وأضاف أنه ليست لديه النية في الوقت الحالي لتغيير المهمة الموكلة للقوات هناك.

وتابع أنه ربما يعطي القوات وفقا لطلب وزارة الأمن الداخلي سلطة احتجاز مهاجرين مؤقتا، لكن ليس سلطة اعتقالهم.

وسيسمح لهم فقط باحتجاز المهاجرين "لدقائق وليس حتى لساعات"، إلى حين تسليمهم للمسؤولين عن حماية الحدود.

ولفت إلى أن القوات يمكن أن تساعد على حماية مسؤولي الهجرة وحماية الحدود بالدروع والهراوات، لكن الجنود لن يكونوا مسلحين.