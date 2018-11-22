ترامب يشكر السعودية على انخفاض أسعار النفط

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة AFP صورة التقطت بتاريخ 20 أيار/مايو 2017 تظهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب (يمين) ووولي العهد لاسعودي الأمير صورة التقطت بتاريخ 20 أيار/مايو 2017 تظهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب (يمين) ووولي العهد لاسعودي الأمير محمد بن سلمان خلال اجتماع في الرياض

تجاهل الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاربعاء الانتقادات بسبب تصريحاته بشأن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، وأشاد بالسعودية مقدما لها الشكر على مساعيها لابقاء أسعار النفط منخفضة.

وواجه ترامب، الذي يقضي عطلة في نادي مارا لاغو في فلوريدا، انتقادات بأن بيانه الذي صدر بلهجة غير معتادة الثلاثاء تجاهل قتل خاشقجي بسبب ما وصفها بأنها مصالح استراتيجية واقتصادية أكثر أهمية.

قال ترامب عبر "تويتر" "أسعار النفط تنخفض. رائع! هذا بمثابة خفض كبير للضرائب بالنسبة لأميركا والعالم. استمتعوا!" مشيرا إلى أن سعر البرميل بات "54 دولارا (بعدما) كان 82 دولارا".

وأضاف "شكرا للسعودية، فلنخفضها أكثر".

وتاتي إشادة ترامب بمساعدة السعودية على الابقاء على أسعار النفط منخفضة بعد تصريحات في البيت الابيض الثلاثاء قال فيها "إذا اختلفنا معهم، أعتقد أن أسعار نفطكم ستصل إلى السقف".

وأضاف "لقد ساعدوا على ابقائها منخفضة".

- أسلحة ومال -

يعد التركيز على أسعار النفط أحد النقاط التي يستند إليها ترامب في عدم معاقبة حليفته السعودية على مقتل خاشقجي حتى بعد أن استنتجت وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) أن الحاكم الفعلي للسعودية ولي العهد الامير محمد بن سلمان، ضالع في جريمة القتل.

قتل خاشقجي في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر وقطعت جثته بعد دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول. وكان مقيما في الولايات المتحدة ويكتب في صحيفة واشنطن بوست، ودأب على انتقاد ولي العهد السعودي.

وبعد نفي طويل، أقرت السلطات السعودية بالمسؤولية عن مقتله، وقال أنها اعتقلت 21 شخصا. إلا أن تحليلا للسي آي ايه تم تسريبه إلى الإعلام الأميركي اشار بأصابع الاتهام لولي العهد الذي يقيم علاقات وثيقة مع البيت الأبيض.

وفي بيان رسمي الثلاثاء قال ترامب "قد يكون ولي العهد (السعودي) علم بهذا الحادث الماساوي، ربما نعم وربما لا".

إلا أنه رفض نهائياً أي نية لمعاقبة السعودية، وقال إن "الولايات المتحدة تنوي أن تبقى شريكا راسخا للمملكة السعودية".

وقال ترامب أن السعودية والولايات المتحدة شريكتان في مواجهة إيران، وأن السعودية التزمت باستثمار مبلغ 450 مليار دولار في عقود لشراء أسلحة أميركية وغيرها من الاستثمارات، كما أنها منتج رئيسي للنفط.

وخلص ترامب إلى القول "ببساطة شديدة هذا يعني أميركا أولا".

- الامير "المجنون" -

أثار موقف ترامب انقسامات نادرة في صفوف كبار الجمهوريين.

وصرح السناتور ليندسي غراهام لفوكس نيوز أن الأمير محمد بن سلمان "مجنون".

وقال "ليس كثيراً أن نطلب من حليف لنا عدم ذبح شخص في قنصلية".

وكتب السناتور بوب كوركر، رئيس الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية، على تويتر "لم أعتقد أبدا أنني سأرى اليوم الذي يلعب فيه البيت الأبيض دور شركة علاقات عامة لولي العهد السعودي".

وطالب كوركر وكبير الديموقراطيين في اللجنة بوب مينينديز إدارة ترامب بإصدار بيان واضح حول ما إذا كان ولي العهد السعودي ضالعا في قتل خاشقجي.

وصرح السناتور الجمهوري البارز راند بول "دعونا نضع أميركا أولا وليس السعودية".

وفي مقابلة إذاعية الاربعاء قال وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو "سنضمن أن الولايات المتحدة تقف دائما إلى جانب حقوق الإنسان. لقد شاهدنا السعوديين فعلا يتحركون بهذا الاتجاه خلال فترة وجودنا في الإدارة".

واضاف "إنه ليس سجلا لا تشوبه شائبة، ولكن بالتأكيد تم اتخاذ خطوات إلى الأمام".