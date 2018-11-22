شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: الزيادة السكانية سببها نقص وسائل منع الحمل فى القرى والنجوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرجعت مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، أزمة الزيادة السكانية فى مصر، إلى عدة أمور، أبرزها عدم وجود التوعية فى المجتمع، وهو ما يتطلب تحرك من كل الجهات التعليمية والثقافية وأيضا منظمات المجتمع المدنى، بالإضافة إلى الدور المهم على الدراما والإعلام، فلابد من إلقاء الضوء بشكل كبير فى المسلسلات والأفلام على قضايا الزيادة السكانية.

وأضافت عضو مجلس النواب، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن هناك أزمة كبيرة سببها الزيادة السكانية فى مصر، وهى المتعلقة بعدم توفر وسائل منع الحمل فى القرى والنجوع والمراكز بأغلب المحافظات، وتقدمت لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد فى هذا الأمر، وتوفير وسائل منع الحمل فى المناطق التى تخلو منها هذه الوسائل، وذلك بناء عن شكاوى عديدة وصلت فى هذا الصدد.

وتابعت أنه لابد على وزارة الصحة أن تنظيم أكبر قدر من الحملات التوعوية فى هذا الأمر المتعلق بالزيادة السكانية لمواجهة هذه الكارثة التى أصبحت تدق أبوابها فى مصر، فالجميع مطالب بالتحرك لإنقاذ الدولة، فالكل مسئول وعليه دور لابد وأن يقوم به، وهناك دور كبير أيضا على المؤسسات الدينية سواء كانت المساجد أو الكنائس بتنظيم حملات توعية فى مواجهة الزيادة السكانية بمصر.