مصادر الوطني الحر للجمهورية: أفق الحلول لم يسد بعد وباسيل سيستمر في مسعاه

أكدت مصادر "​التيار الوطني الحر​" عبر صحيفة "الجمهورية" أنّ "أفق الحلول لم يُسدّ بعد وأنّ رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال ​جبران باسيل​ سيستمرّ في مسعاه"، مشيرةً إلى أن "لا جديد في هذا السياق، باستثناء أنّ هناك إتفاقاً مبدئياً بين أعضاء "اللقاء التشاوري" على طلب موعدٍ قريباً من ؤئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​، وذلك بعد عودة بعض نواب اللقاء من السفر نهاية الأسبوع".

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