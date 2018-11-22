الشيخ حبلي هنأ بالإستقلال:وضع رجالات الدولة يومها مصلحة لبنان فوق كل إعتبار

هنأ الشيخ صهيب حبلي اللبنانيين بـ"العيد الخامس والسبعين لإستقلال لبنان الذي صنعته إرادة رجالات وضعوا مصلحة لبنان فوق كل إعتبار، فتحقق هذا الإنجاز الوطني، وللأسف هذا ما نفتقده اليوم حيث تعجز الطبقة السياسية الحاكمة عن تأليف حكومة ما يضع لبنان وشعبه في مهب الأخطار المحدقة بهم من كل حدب وصوب، فهل من ينتصر للبنان واللبنانيين ويخرجهم من أزمتهم".
ونوّه الشيخ حبلي بـ"كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في ذكرى الإستقلال أكد على ضرورة تكريس الإستقلال قولاً وفعلاً، من خلال الحفاظ على القرار الوطني الحر والدفاع عن حدود لبنان، لا سيما في الجنوب من خلال بقاء الجيش العين الساهرة بوجه مطامع العدو وبالتكامل مع المقاومة التي تساهم في الحفاظ على سيادة وحماية لبنان، لفت الى أن ما شهدناه منذ تحرير الجنوب عام 2000 الى انتصار تموز 2006 وصولا الى معارك الجرود بوجه قوى الإرهاب، ما هو الا تكريس حقيقي لثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، التي حمت ولا تزال سيادة لبنان وأرضه".
وكان الشيخ حبلي أبرق الى قائد الجيش العماد جوزيف عون واللواء عباس إبراهيم وهنأهما بعيد الإستقلال، مشددا على "دور الجيش اللبناني والأمن العام في حفظ وصون لبنان من الأخطار التي تتهدده، لا سيما خطر العدو الصهيوني وخطر الإرهاب، حيث يتم العمل على رصد خلايا العملاء وتلك التابعة للتنظيمات الإرهابية، بما يساهم في حفظ سيادة وأمن لبنان واللبنانيين".
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