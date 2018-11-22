الرئيس عون: لنحول الإستقلال الى أمل ووعد بالنهوض صوب غد سيشرق ناصعا

لفت رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ في كلمة له نشرت في الكتيب الذي وزعته ​قيادة الجيش​ بمناسبة الاستقلال، الى أن "للاستقلال رجال عبروا التاريخ وانتزعوا الحرية وبات للوطن سياج مرسوم بدماء الأبطال"، متوجها الى العسكريين قائلا: "انتم سهرتم لصون كرامة اهلكم ووطنكم ولا عزة لوطن لا ترفعه الشهداء ولا إستقلال دون شعلة الوفاء تنقلونها من جيل الى جيل".

وأضاف: "انتم مع أخوتكم في المؤسسات الامنية الضمانة في وجه العواصف والتحديات ومرساة الامان لجميع اللبنانيين"، مشيرا الى "أننا اليوم نحتفل بالعيد ونضع بين أيديكم هذه الذكرى الوطنية الاكثر عمقا في وجدان الشعب لتضخ روح العنفوان وتحافظ عليها".

وتابع الرئيس عون قائلا: "اعدكم ن أبقى السند والراعي الامين، لنحول الاستقلال الى امل ووعد بالنهوض صوب غد سيشرق ناصعا".