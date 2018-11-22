قوى الامن: ضبط 845 مخالفة سرعة زائدة وتوقيف 86 مطلوبا بتاريخ 21/11/2018

أفادت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ عن "ضبط 845 مخالفة ​سرعة زائدة​ وتوقيف 86 مطلوباً بجرائم ​مخدرات​، سرقة و​اطلاق نار​ بتاريخ 21/11/2018".

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