كتائب "حزب الله" العراقية تتهم واشنطن بدفع "داعش" نحو العراق

اتهمت كتائب "حزب الله" العراقية، القوات الأميركية بـ"محاولة دفع عناصر تنظيم "داعش" الالرهابي للدخول إلى الأراضي العراقية من الجانب السوري"، لافتةً إلى أن "التحركات الأخيرة لعناصر التنظيم على الحدود غايتها، إبقاء المنطقة مشتعلة".
ولفتت إلى أنه "سيطرت الكتائب مع قوات حكومية عراقية على الحدود مع سوريا، ونرفض سيطرة أي قوة أجنبية على الأراضي العراقية وسننظر لأي وجود أميركي في العراق على أنه احتلال".
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