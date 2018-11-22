كتائب "حزب الله" العراقية تتهم واشنطن بدفع "داعش" نحو العراق

اتهمت كتائب "حزب الله" ​العراق​ية، ​القوات الأميركية​ بـ"محاولة دفع عناصر تنظيم "داعش" الالرهابي للدخول إلى الأراضي العراقية من الجانب السوري"، لافتةً إلى أن "التحركات الأخيرة لعناصر التنظيم على الحدود غايتها، إبقاء المنطقة مشتعلة".

ولفتت إلى أنه "سيطرت ​الكتائب​ مع قوات حكومية عراقية على الحدود مع ​سوريا​، ونرفض سيطرة أي قوة أجنبية على الأراضي العراقية وسننظر لأي وجود أميركي في العراق على أنه احتلال".