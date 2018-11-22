مرور القاهرة: تصادم 3 سيارات قبل دوران كوبري الأباجية بطريق الأوتوستراد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- فتحي سليمان: تسبب تصادم ٣ سيارات قبل دوران كوبري الأباجية بطريق الأوتوستراد في كثافات مرورية، وتوقف حركة المرور بالطريق وانتقلت أوناش إدارة المرور لرفع حطام الحادث، وتم الانتهاء لتسيير حركة السير. تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة قبل دوران كوبري الأباجية بطريق الأوتوستراد بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

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