30 منفذًا ونداء آلي.. تطوير وحدة مرور فيصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أنهت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، أعمال تطوير وحدة تراخيص فيصل؛ تيسيرًا على المواطنين. شملت أعمال التطوير، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، زيادة عدد منافذ إنهاء الإجراءات إلى 30 منفذًا مدعومين بخاصية "النداء الآلي" لضمان سرعة سير العمل داخل الوحدة. وتحوي الوحدة مقرًا للنيابة لاستخراج المخالفات. وتغطي الوحدة مناطق فيصل والعمرانية وبولاق الدكرور. وتشهد المرحلة القادمة أعمال تطوير عدد من وحدات التراخيص بمخلتف القطاعات، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.​

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