برلمان أيرلندا يرحب بمسودة اتفاق "البريكست"

محمد اسماعيل - القاهرة - دبلن - (أ ش أ):

أيد برلمان أيرلندا بأغلبية ساحقة مسودة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكست)، ودعمت كافة الأحزاب الرئيسية المسودة التي تقول الحكومة إنها تحقق كل أولوياتها.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الخميس أن رئيس الوزراء الأيرلندي "ليو فرادكار" قال إن مسودة الاتفاق لم يكن لها تداعيات دستورية في المملكة المتحدة، كما لم تفصل أيرلندا الشمالية عن باقي المملكة.

يشار إلى أن الحكومة البريطانية كانت قد وافقت على مسودة اتفاق أعدتها رئيسة الوزراء "تيريزا ماي" بشأن البريكست، ومن المقرر أن يصدق زعماء الاتحاد الأوروبي على مسودة اتفاق خروج بريطانيا من التكتل يوم الأحد القادم إلى جانب إعلان سياسي بشأن التجارة بين الجانبين.

تجدر الإشارة إلى أن البريطانيين صوتوا بنسبة 52% في استفتاء أجري في عام 2016 لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.