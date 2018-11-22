بالصور.. سقوط أمطار على رأس البر ودمياط الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

شهدت مدينتا دمياط ورأس البر، صباح اليوم الخميس، سقوط أمطار على مناطق متعددة، دون أن تتأثر حركة الملاحة بسوء الأحوال الجوية، تزامنًا مع سقوط أمطار خفيفة وهبوب رياح على مناطق عدة في مدينة دمياط الجديدة.

وشهدت المحافظ الدكتورة منال عوض، في وقت سابق، سيناريو أزمة لمواجهة الأمطار والسيول في مدينة فارسكور؛ لقياس زمن استجابة الجهات المختلفة ومدى جاهزيتها لمواجهة الأزمات بحضور كل الجهات المعنية، قبل يومين.

وأكدت استعداد المحافظة لمواجهة أي أمطار غزيرة أو سيول قد تحدث، مشيرةً إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة من تطهير بالوعات الأمطار للتأكد من استيعابها في حال سقوط أمطار غزيرة. ​