اصطدام 3 سيارات وانقلاب مقطورة.. خريطة المؤثرات في محاور القاهرة والجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شهدت محاور وميادين محافظتي القاهرة والجيزة، اليوم الخميس، كثافات مرورية متوسطة، وذلك بمعدلات سير تتراوح ما بين 65 لـ 70 % تزامنًا مع الذروة الصباحية.

وسجلت شاشات غرفة علميات المرور انتظام حركة المرور بالطرق الصحراوية والساحلية وسط انتشار رجال الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام شادي الذي حرص على تفقد الحالة المرورية بعدد من المحاور والطرق الرئيسية.

كثافات معتادة أعلى محور 26 يوليو للقادم من مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد اتجاه ميدان لبنان، ويفضل خلال الذروة الصباحية اتخاذ محور روض الفرج أو طريق الواحات ومنه إلى الدائري.

وفي محافظة القاهرة، يفضل الابتعاد عن مطلع كوبري الأباجية بسبب اصطدام 3 سيارات دون إصابات، وتم رصد أحجام مرورية للقادم من الطريق الدائري إلى مصر الجديدة إثر انقلاب مقطورة محملة بالزلط.

ويفضل الابتعاد عن محور الكورنيش للقادم من أثر النبي إلى مناطق المعادي وحلوان؛ بسبب كسر ماسورة مياه أمام قسم مصر القديمة "القديم"، وتم إخطار غرفة عمليات المحافظة لإصاح الكسر.

بالانتقال إلى محافظة الجيزة، يفضل للقادم من كوبري فيصل اتخاذ منزل شارعي السودان ومراد بدلاً من الجامعة الذي يشهد أحجامًا مرورية مرتفعة.

كما تم رصد كثافات بشارع الهرم وينصح باتخاذ شارع فيصل الذي يعمل بشكل جيد، فيما توجد حالة من الزحام بميدان المنيب للقادم من طريق أسيوط الغربي، ووجه اللواء علاء متولي، مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، بسرعة سحبها.

وعن الكباري الناقلة للحركة المرورية بين محافظتي القاهرة والجيزة، يفضل الابتعاد عن كوبريي أكتوبر و15 مايو -تحديدًا مطلع سفنكس اتجاه الزمالك- واتخاذ كباري الجلاء والساحل والجامعة التي تعمل بشكل أفضل.​