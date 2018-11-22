عاطف السماني .. الفنان الأول في تشاد

لا توجد مدينة أفريقية تنافس الخرطوم في الاستماع إلى الأغنيات السودانية .

ومن أكثر المطربين الذين يحبهم الشعب التشادي من كبار المطربين السودانين الفنان الراحل وردي الذي ما يزال الناس هناك يستمعون لأغنياته وأغنيات حمد الريح ومن المطربين الشباب نجد الفنانة ندى القلعة ، أما في الوقت الحالي .

فإن الفنان الأول فهو عاطف السماني في أنجمينا ولا يستطيع أي شاب سوداني آخر إحياء حفلات في تشاد بحسب صحيفة الأخبار إلا إذا حفظ مجموعة من أغنيات عاطف السماني بالإضافة إلى أهمية أن يحفظ الأغنيات المسموعة وشريطة أن يكون عاطف السماني قد سبق وتغنى بها في أشرطة كاسيت أو قدمها في حفلات أقيمت في انجمينا .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)