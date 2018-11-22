عدلت عدد (67) شركة أجنبية ، بجنسيات مختلفة (الهند، الصين، اندونيسيا) وجهتها من صادرات الحبوب الزيتية من السودان إلى دولة إثيوبيا بعد أن وجدت أسعار السمسم السوداني أعلى من الأسعار العالمية .
وكشفت مصادر مطلعة أن الشركات التي طافت ولايات الإنتاج الزراعي بالسودان (القضارف) لشراء السمسم وجدت الأسعار مرتفعة عن السوق العالمية، لافتاً إلى أن الشركات دفعت مبلغ (1600-1650) دولاراً ، موافقة بالأسعار العالمية فيما بلغ سعر طن السمسم داخلياً (2200) دولار .
مما اعتبروه سعراً عالياً غيرت بموجبها وجهتهم لدول أخرى بحسب صحيفة الأخبار ، كاشفاً عن أن دولة الصين تشتري نسبة 60% من الإنتاج العالمي من الحبوب الزيتية ، في وقت تنتج فيها 80% من السمسم بواقع مليون و(200) طن .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
شكرا لقرائتكم خبر عن شركات عالمية تغير وجهتها من الصادرات السودانية إلى الإثيوبية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة كوش نيوز وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي كوش نيوز ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .