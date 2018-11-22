شركات عالمية تغير وجهتها من الصادرات السودانية إلى الإثيوبية

عدلت عدد (67) شركة أجنبية ، بجنسيات مختلفة (الهند، الصين، اندونيسيا) وجهتها من صادرات الحبوب الزيتية من السودان إلى دولة إثيوبيا بعد أن وجدت أسعار السمسم السوداني أعلى من الأسعار العالمية .

وكشفت مصادر مطلعة أن الشركات التي طافت ولايات الإنتاج الزراعي بالسودان (القضارف) لشراء السمسم وجدت الأسعار مرتفعة عن السوق العالمية، لافتاً إلى أن الشركات دفعت مبلغ (1600-1650) دولاراً ، موافقة بالأسعار العالمية فيما بلغ سعر طن السمسم داخلياً (2200) دولار .

مما اعتبروه سعراً عالياً غيرت بموجبها وجهتهم لدول أخرى بحسب صحيفة الأخبار ، كاشفاً عن أن دولة الصين تشتري نسبة 60% من الإنتاج العالمي من الحبوب الزيتية ، في وقت تنتج فيها 80% من السمسم بواقع مليون و(200) طن .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)