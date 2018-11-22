بالفيديو .. تكريم الصحفية السودانية أمل هباني في حفل الجوائز السنوى بنيويورك

كُرمت الصحفية السودانية، أمل خليفة إدريس هباني، في حفل الجوائز السنوي للحريات الصحفية الدولية الذي تنظمه لجنة حماية الصحفيين بنيويورك. وقالت أمل هباني لقناة الجزيرة بحسب ما شاهدة محررة أخبار الخليج 365 : هذه الجريمة لو مرت مرور الكرام هذا معناه أن بدل ما يرتفع سقف الحريات يرتفع سقف انتهاكات حقوق الإنسان وحرية التعبير والحريات الصحفية اكثر مما هو عليه الآن، لذلك لابد أن تصبح قضية الصحفي جمال خشقجي هي قضية الرأي العام الأولى بالنسبة للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في كل العالم. منى رضوان الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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