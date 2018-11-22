دردشة بـ(الواتساب) تورط (دجال) في الاحتيال على موظف مليار جنيه عن طريق الشعوذة

أصدرت محكمة جنايات الخرطوم شمال حكماً بالسجن عامين في مواجهة رجل أدانته المحكمة بالاحتيال على المواطنين عن طريق الشعوذة والاستيلاء على ما يفوق المليار جنيه من أحد الموظفين بعد أن أوهمه بمقدرته على مضاعفة الأموال عن طريق التنزيل.

وقال قاضي المحكمة عاطف محمد عبد الله بحسب صحيفة الأهرام بأن الرجل كذب في أقواله بأن أرقام الهواتف التي أرسل فيها الشاكي المبالغ المالية لا تخصه أن الشريحة مسجلة باسم شخص آخر بحسب إفادة شركة الاتصالات، وبينت المحكمة بأن إنكار المتهم كان أولى الخطوات التأكد بأن (الشريحتين) لشخص واحد وقال القاضي أن جميع الدردشات تناولت وعد المتهم للشاكي، بيد أن القاضي لفت لعدم إمكانية إعادة الأموال التي احتالها الرجل للشاكي لعدم معرفتها بجملة المبالغ وأن الدعوى خلت من بينات مباشرة وأشارت المحكمة في حيثيات قرارها إلى وجود مبالغ مالية كبيرة استلمها الرجل عن طريق تحويل الرصيد من الشاكي وتم استلامها من قبل المتهم، ولفتت المحكمة إلى عدم وصولها لجملة المبالغ التي تم إرسالها من شركة للاتصالات، وأكدت المحكمة بأن المتهم تسبب بخسارة غير مشروعة للشاكي بحصوله على مبالغ كثيرة منه، وبحسب التحريات أن المتهم احتال على موظف في تعاملات مالية عن طريق الشعوذة، والاستيلاء منه على مبلغ 1.200 مليار جنيه و3.300 دولار، وأشارت التحريات إلى إرسال الشاكي جزءاً من المبلغ موضوع الاتهام بالدولار عبر وسيط بمطار الخرطوم عندما كان خارج البلاد، فيما ارسل له مبالغ أخرى عن طريق كروت شحن رصيد، وقال الشاكي بأن جملة المبالغ التي سلمها للرجل بلغت أكثر من المليار جنيه، وكشفت التحريات أن المتهم بدأ إقناع الشاكي بأنه مسحور بعمل شيطاني ويمكن معالجته، وثم أشار إليه أنه يمكنه زيادة أمواله، بينما أنكر المتهم ما نسب إليه من اتهام. ونوهت التحريات إلى مخاطبة شركة الاتصالات والتي أكدت على وجود مكالمات صوتية ومحادثات واتسابية بين المتهم والشاكي، تؤكد استلامه للمبالغ المحولة، مشيرين إلى أن رقم الهاتف مسجل لديهم وهو خاص بالمتهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)