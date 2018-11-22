تأخر حصاد البصل يرفع أسعاره.. وتوقعات بالوفرة في القريب العاجل

على مدى عدة أسابيع ألمت حالة من الندرة النسبية لمحصول البصل بمختلف أسواق الخرطوم، مع تصاعد أسعاره، وكشف مصدر بحسب صحيفة الوفاق عن ارتفاع ملحوظ في أسعار البصل بالأسواق، حيث وصل سعر جوال البصل إلى 2600 جنيه، فيما قفز سعر جوال البصل الأبيض إلى 1100 جنيه.

يقول أحد كبار موردي البصل بالسوق المركزي صالح موسى للمصدر أن الأسعار تصاعدت مقارنة بالعام الماضي، وأرجع ذلك إلى تأخير زراعة البصل عن موعده المطلوب، وزاد أن كثافة هطول أمطار الخريف أدت إلى تلف كميات كبيرة من مخزون البصل، وأبان أن هناك شح في الإنتاج باعتباره جزء رئيس في ارتفاع أسعاره.

يقول التاجر عثمان ابراهيم، بالسوق المحلي بالخرطوم، أن أسعار البصل قفزت مؤخراً نسبة تأخر عمليات الحصاد أثناء الموسم الجديد.

ومن داخل السوق المركزي بالخرطوم أوضح التاجر عبد العزيز حماد، أن فتح خط تصدير البصل إلى جنوب السودان أدى إلى حدوث فجوة في البصل في هذا التوقيت، وأضاف أن نسبة المخزون منه ضعيفة، وعزا عبد العزيز تأخير زراعته إلى عدم توفر الجازولين في الفترة المحددة لميقات الزراعة، وقال أن سعر الربع منه وصل إلى 600 جنيه، وأكد أن الكمية الموجودة الآن بالسوق هي قادمة من كسلا، وتوقع بأن تنفرج الندرة وتحقق وفرة عالية في القريب العاجل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)