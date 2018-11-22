الخميس: 20 معتقلًا ومصادرة أموال وأسحلة

الخليج 365 | فريق التحرير

اعتقلت قوات الاحتلال 20 فلسطينيًا وصادرت أموالًا وزعمت العثور على سلاح من مناطق متفرقة في الضفة الغربية، فجر اليوم الخميس.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال إن قواته صادرت 10 آلاف شيقل من الخليل، زاعمًا العثور على أسلحة في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم

وعرف من المعتقلين في قرية طمون قضاء طوباس، الشاب فراس حسين دراغمة عقب اقتحام منزله وتفتيشه.

واعتقلت قوات الاحتلال 4 شبان من بلدة الخضر في بيت لحم منهم 3 أخوة، وهم الناشط أحمد صلاح وعماد صلاح وأشرف صلاح، والشاب محمد إسماعيل موسى.

ونفذت قوات الاحتلال حملة تفتيش للمنازل استمرت حتى ساعات الصباح في بلدة علار قضاء طولكرم، واعتقلت من البلد الشاب محمد عاهد أبو سعدة، والشاب إيهاب حسني، والشاب صلاح رياض حجازي، ومعتز صبحي زعرور، ونهاد حسني جزار، وفائق خاروف.

ومن مدينة حلحول شمال الخليل اعتقلت الشابين سائد عبد الرحمن الزماعرة، ويحيى عيسى الزماعرة عقب اقتحام منازلهم وتفتيشها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية عراق بورين جنوب نابلس، وأرسلت طلب استدعاء للشاب أسامة قادوس عقب اقتحام منزله في القرية.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت مساء أمس الشابين أسد أبو عرة ومعاذ دراغمة على حاجز زعترة جنوب نابلس والشاب بهاء الغول على حاجز حوارة.