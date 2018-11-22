إيران تهدد بقصف قواعد وحاملات طائرات أميركية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 22 نوفنبر 2018 10:03 صباحاً - هدد قائد بالحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، بأن قواعد أميركية في الشرق الأوسط والخليج وحاملات طائرات أميركية في الخليج تقع في مرمى الصواريخ الإيرانية.

ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن أمير علي حاجي زادة قائد القوة الجو فضائية بالحرس الثوري قوله “إنها في مرمى نيراننا ويمكننا ضربها إذا قاموا (الأميركيون) بتحرك”.

وأضاف أن الحرس الثوري حسّن من دقة صواريخه، وذكر تحديدا أن بإمكان الصواريخ الإيرانية ضرب قاعدة ” #العديد” الجوية في قطر، وقاعدة ” #قندهار” في أفغانستان، اللتين تستضيفان قوات أميركية.

وجاءت تصريحات القائد الإيراني في وقت يشهد توترا مع الولايات المتحدة بعد أن انسحب الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب من اتفاق دولي مع إيران في مايو/ أيار، وأعاد فرض عقوبات عليها، مؤكدا أن الاتفاق النووي المبرم معها معيب لأنه لا يشمل قيودا على برنامجها لتطوير الصواريخ الباليستية أو دعمها لجهات تحارب بالوكالة في سوريا واليمن ولبنان والعراق.

واستبعدت الحكومة الإيرانية إجراء مفاوضات مع واشنطن بشأن قدراتها العسكرية وخاصة برنامج الصواريخ الذي يديره الحرس الثوري.

وتزعم إيران أن برنامجها الصاروخي برنامج دفاعي محض، وهددت بتعطيل شحنات النفط العابرة عبر مضيق هرمز في الخليج إذا حاولت الولايات المتحدة إيقاف صادرات النفط الإيرانية.

المصدر: لندن – رويترز