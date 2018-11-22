حكومة العراق تراوح مكانها..عودة “الأعرجي” وأسماء جديدة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 22 نوفنبر 2018 10:03 صباحاً - لا تزال مسألة تشكيل الحكومة العراقية تراوح مكانها لا سيما لجهة تسمية وزير للداخلية والدفاع، فبعد الاعتراض الذي قوبل به ترشح #فالح_الفياض ، أفادت مصادر مطلعة أن أطرافا سياسية في تحالف الفتح (بقيادة هادي العامري) تعكف على دراسة إمكانية طرح قاسم الأعرجي لمنصب وزير الداخلية لولاية ثانية اذا استمرت الخلافات.

إلا أن الأعرجي قد يواجه هذه المرة رفضاً من داخل تحالف البناء، وفق مراقبين، وتحديداً من جناح نوير المالكي، لكنه يتمتع بقبول غالبية الأطراف داخل وخارج التحالف.

في المقابل، أعرب نواب في تحالف المحور السني، مساء الأربعاء، عن نيتهم طرح أسماء كل من طالب شغاتي وعبد الغني الأسدي وعبد الوهاب الساعدي لوزارة الدفاع.

وقال عضو في مجلس النواب عن تحالف المحور إن 67 نائباً سنياً داخل وخارج التحالف، يؤيدون شغل أحد القادة العسكريين الثلاث منصب وزير الدفاع، لما يتمتعون به من خبرة عسكرية طويلة، إضافة إلى مساهمتهم بشكل رئيس في تحرير المحافظات السنية من سيطرة #داعش .

المصدر: – قناة العربية