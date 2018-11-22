الملك سلمان يفتتح مشروع “وعد الشمال” اليوم

كتبت أسماء لمنور في الخميس 22 نوفنبر 2018 10:03 صباحاً - يفتتح العاهل السعودي #الملك_سلمان_بن_عبدالعزيز، اليوم الخميس، مشروع “وعد الشمال”، وفقاً لما كشف عنه وزير الطاقة خالد الفالح.

وقال الفالح إن المشروع الجديد يُكلّف نحو 85 مليار ريال سعودي، أي ما يعادل 22.7 مليار دولار أميركي.

وأضاف: #قطاع_التعدين سيكون مفتوحاً للاستثمار الأجنبي بعد طرح قانون التعدين الجديد. من جهته، ذكر نائب وزير الطاقة السعودي أن مشروع وعد الشمال سيوفر 10 آلاف وظيفة عند افتتاحه.

ووعد الشمال هي مدينة لصناعات التعدين. وقد خصص مجلس الوزراء السعودي مساحة 290 كلم مربعا للمدينة، بالإضافة إلى 150 كلم مربعا لمشروع شركة معادن للصناعات الفوسفاتية ومشاريعها الأخرى، وبذلك يكون إجمالي المساحات المخصصة للمدينة 440 كلم مربعا.

وتقدر السلطات السعودية حجم ما تحويه المنطقة بنحو 500 مليون طن من #الفوسفات الخام، أي نحو 7 بالمئة من الاحتياطيات العالمية المثبتة، وخاصة في منطقتي الجلاميد وأم وعال بين عرعر وطريف.

المصدر: العربية.نت